В Иркутской области начинается отопительный сезон

14 Сент. 12:31 2018-09-14T12:32:21+03:00

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Массовое подключение к теплу жилых домов и объектов социально-культурной сферы в Иркутской области начнется с 15 сентября. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Между тем, в ряде территорий - Катангском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Нижнеилимском районах и городе Саянске – отопительный сезон уже начался. К утру 14 сентября были запущены в работу 36 котельных, подключены к теплу 974 объекта соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального развития, а также 819 жилых домов.

Ежегодно правительство Иркутской области за счет средств регионального бюджета оказывает значительную финансовую поддержку муниципальным образованиям, направленную на исполнение расходных обязательств, в том числе по платежам за коммунальные услуги. С начала 2018 года объем такой помощи уже составил более 3,8 млрд рублей. Также своевременно выделяется субсидия на возмещение недополученных доходов. С начала 2018 года профинансировано 1 млрд 789,5 млн рублей, в том числе 707 млн рублей – в целях приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов.

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