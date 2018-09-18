2018-09-18T06:20:12+03:00
Происшествия

Украл у пенсионеров 100 тысяч рублей: телефонного мошенника поймали в Иркутске

Он звонил пожилым людям, представлялся их родственником, и просил деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Украл у пенсионеров 100 тысяч рублей: телефонного мошенника поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Украл у пенсионеров 100 тысяч рублей: телефонного мошенника поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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На одного телефонного мошенника в Иркутске стало меньше. На днях полицейские задержали афериста, который с июля этого года обманывал доверчивых пенсионеров по телефону. Он звонил им на стационарные телефоны, представлялся их родственником и просил деньги на лекарства. А затем приходил к ним в роли курьера и забирал нужные суммы. Так, ему удалось обмануть 6 пенсионеров на 100 тысяч рублей.

Преступником оказался 29-летний житель Тюменской области. В январе 2018 года он освободился из тюрьмы за совершение тяжкого преступления. Во время досмотра у него нашли сим-карты и мобильные телефоны.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не исключено, что аферист может быть причастен к другим подобным преступлениям.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья, не доверять незнакомцам, и никогда не отдавать им свои деньги.

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