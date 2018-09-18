2018-09-18T16:34:37+03:00
Общество

Ехор в Иркутске : всех желающих приглашают на массовый бурятский танец-хоровод

Перед тем, как взяться за руки и пройти в хороводе, участникам ехора в Иркутске покажут движения
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В ярком бурятском танце ехор сойдутся жители Иркутска 20 сентября.В ярком бурятском танце ехор сойдутся жители Иркутска 20 сентября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, ехор в Иркутске. Снова! Обычно мы привыкли к тому, что участвовать в зажигательном бурятском хороводе зовут во время праздника восточного Нового года - Сагаалгана. И многие иркутяне с удовольствием участвуют. Иногда проводится и глобальный ехор - всемирный флешмоб. В этот раз жителей Иркутска пригласили на хоровод без особого повода. А исключительно для хорошего настроения.

-Для всех любителей традиционного бурятского танца состоится самое яркое событие этой осени – «Ёхор на Ангаре», сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Приангарья. -Мероприятие состоится 20 сентября в 18:00 на острове Юность. В этот день не упустите возможность встретиться с друзьями и окунуться в атмосферу танца. В программе - уникальный мастер-класс от ведущих: традиционные движения бурятского хоровода в современном национальном ритме.

Вы еще сомневаетесь? Напрасно! Ибо все движения простыи органичны, как и в русском хороводе. Шаг влево, шаг вправо, главное – попасть в такт и синхронно выполнять все действия в сторону Солнца по кругу. Заряд бодрости и особой энергетики радости обеспечены.

А обучать вас будут участники бурятских культурных коллективов. Вместе весело, друзья! Смотрите фоторепортаж "Комсомольской правды в Иркутске - как красиво это бывает

Глобальный ехор станцевали в разных странах мира..! Предоставлено "КП"

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