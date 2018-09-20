2018-09-20T04:15:28+03:00
Общество

Инициатива жителей: памятник Иосифу Кобзону предложили установить в Братске

В администрацию города обратился местный житель Николай Киризлиев
Ольга БУЕВА
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Инициатива жителей: памятник Иосифу Кобзону предложили установить в БратскеИнициатива жителей: памятник Иосифу Кобзону предложили установить в БратскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Братчане выступили с инициативой установить в своем городе памятник Иосифу Кобзону, который ушел из жизни 30 августа.

В интернет-приемную администрации северной столицы региона обратился житель города Николай Киризлиев.

Напомним, «Комсомольская правда» в Иркутске писала, что народного артист СССР и РФ, депутата Госдумы от Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края многое связывало с Братском – он был почетным гражданином этого города.

Представители администрации связались с Николаем Киризлиевым и пригласил для обсуждения проекта. Сибиряк и его дочь Любовь рассказали главе города, что узнали о смерти Иосифа Давыдовича Кобзона в Москве, находясь в отпуске.

- Когда все произошло, стал переслушивать песни Кобзона, смотреть записи концертов, рядом была дочь. Так у нас родилась идея: почему бы не поставить памятник певцу у нас в Братске? — рассказал Николай Киризлиев.

Семья Киризлиевых предложила расположить монумент на будущей смотровой площадке у братской ГЭС.

- Сегодня наши братчане предложили хорошую идею. Действительно, Братск был очень тесно связан с судьбой Иосифа Давыдовича, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников. - На песнях о великих стройках и красотах сибирской природы выросло не одно поколение. Поэтому мы обязательно рассмотрим возможность обустройства монумента Иосифу Кобзону, и если его расположить на смотровой площадке, то там можно добавить и звуковое сопровождение. Песни Кобзона будут звучать над Ангарой, как память о нем.

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