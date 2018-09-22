Кубок России по бенди: «Байкал-Энергия» проиграла красноярскому «Енисею»

22 Сент. 10:45 2018-09-22T10:45:59+03:00

Бело-синие пока не могут одержать первую победу на турнире

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» продолжают свое выступление в Кубке России в Кемерове. Во втором матче первого этапа бело-синие проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 1:5.

При этом вперед в этой игре вышли иркутяне. Правда, произошло это усилиями красноярских хоккеистов. Уже на 6-й минуте мяч в свои ворота отправил Патрик Шострем. Еще до перерыва красноярцы не только восстановили равновесие, но и вырвались вперед. Сначала отличился Сергей Ломанов, а затем реабилитировался Патрик Шострем, который реализовал 12-метровый штрафной удар.

Во втором отрезке картина игры не изменилась. «Енисей» продолжил забивать. Оторваться в счете красноярская команда смогла благодаря забитым мячам все того же Сергея Ломанова, и Вадима Чернова, который отличился дважды. Бело-синие забить так и не смогли.

Напомним, в первом матче Кубка России «Байкал-Энергия» сыграла вничью с «Уральским трубником». Следующий матч у иркутян намечен на 23 сентября. Соперник еще более грозный – хабаровский «СКА-Нефтяник».