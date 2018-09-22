Актер Андрей Мерзликин, сыгравший Александра Вампилова представил иркутянам фильм «Облепиховое лето»

22 Сент. 15:50 2018-09-22T15:52:22+03:00

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Знаменитый актер Андрей Мерзликин, как и обещал, приехал в Иркутск, чтобы представить фильм «Облепиховое лето», в котором он сыграл иркутского драматурга Александра Вампилова. Иркутянам показали картину в день открытия XVII Байкальский международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. Распутина.

Помимо самого Андрея Мерзликина, на премьеру фильма в Иркутск приехала вся съемочная группа в составе режиссера Виктора Алфёрова, второго режиссера Елены Алфёровой, сценариста Ольги Погодиной-Кузминой. Все они получили от иркутских зрителей свою порцию аплодисментов. После показа картины, на финальных титрах зал «взорвался» овациями, продолжавшимися несколько минут.

- Для меня большая радость — то, как восприняли фильм в Иркутске, - цитирует Андрея Мерзликина пресс-служба Байкальского международного кинофестиваля. - Я знал что это самый строгий зритель. То, что сегодня были сказаны нежные и важные слова — все это вселяет в меня надежду, что если в месте, где самая сильная ответственность перед зрителем, так тепло приняли фильм, то у него есть хорошие шансы быть принятым во всех регионах нашей необъятной родины!