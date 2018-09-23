2018-09-23T14:31:01+03:00
Звезды

Библиотекарь из Усть-Илимска претендует на звание лучшего в стране

Игорь Щепетов вошел в число финалистов на всероссийском конкурсе
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: сайт конкурса.ФОТО: сайт конкурса.
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Заведующий отделом массовой работы Центральной городской библиотеки города Усть-Илимска Игорь Щепетов вошел в финальную двадцатку всероссийского конкурса «Библиотекарь-2018». Конкурс проводит Минкультуры РФ. Заседание жюри, на котором определяли лучших по профессии, проходило в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Всего в конкурсе участвовали 202 специалиста из 57 регионов. По итогам дискуссии члены жюри выбрали номинантов, которые вышли в финальный этап. На следующей неделе на сайте Российской национальной библиотеки будет открыто онлайн-голосование за финалистов. Лидеры голосования подготовят творческие проекты на заданные темы. Победителей выберут на втором заседании жюри в октябре. А церемония награждения состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

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