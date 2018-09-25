2018-09-25T05:34:31+03:00
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Минздрав: троих пассажиров, пострадавших при столкновении трамвая и автобуса в Иркутске, госпитализировали

У всех пострадавших осколочные ранения
Ольга БУЕВА
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Минздрав: троих пассажиров, пострадавших при столкновении трамвая и автобуса в Иркутске, госпитализировалиМинздрав: троих пассажиров, пострадавших при столкновении трамвая и автобуса в Иркутске, госпитализировалиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Врачи оказывают помощь пассажирам, получившим травмы при столкновении трамвая и автобуса. Четверых пострадавших доставили в больницу. Напомним, ДТП случилось в 7.15 25 сентября. На пересечении улиц Советской и Депутатской столкнулись трамвай с маршрутным автобусом. Первая медицинская бригада приехал через 12 минут.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, один из пассажиров от госпитализации отказался. У него легкие травмы, не требующие нахождния в стационаре.

- Еще три человека были доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу №3, - говорится в сообщении. - Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Сейчас пациенты находятся в специализированном отделении Иркутской городской клинической больницы №1. У всех – раны от осколков стекла. Им предстоит лечение в условиях стационара.

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