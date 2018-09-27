2018-09-27T10:26:24+03:00
Общество

В Тайшете разыскивают 73-летнего пенсионера

Мужчина пропал 15 сентября и до сих пор не вернулся
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Тайшете ищут пропавшего пенсионера. Фото: ИА "Тайшет24"В Тайшете ищут пропавшего пенсионера. Фото: ИА "Тайшет24"
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В Тайшете ищут 73-летнего мужчину. Две недели назад Владимир Михайлович Рупасов вышел из дома по улице Транспортная и ушел в неизвестном направлении. По сей день пенсионер не вернулся. Известно, что мужчина страдает частичной потерей памяти.

- На вид 65 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые,- об этом сообщают на официальном сайте ИА «Тайшет24».

Мужчина был одет в бежевую куртку, синие трико и черные ботинки. Под курткой надеты две кофты. Также на лице у Рупасова есть проявления кровеносных сосудов, на правой руке серебряная перчатка.

Мужчина невнятно говорит и заикается.

Все, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Михайловича Рупасова просьба сообщить в полицию по телефону 112.

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