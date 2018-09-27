В Тайшете разыскивают 73-летнего пенсионера
В Тайшете ищут 73-летнего мужчину. Две недели назад Владимир Михайлович Рупасов вышел из дома по улице Транспортная и ушел в неизвестном направлении. По сей день пенсионер не вернулся. Известно, что мужчина страдает частичной потерей памяти.
- На вид 65 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые,- об этом сообщают на официальном сайте ИА «Тайшет24».
Мужчина был одет в бежевую куртку, синие трико и черные ботинки. Под курткой надеты две кофты. Также на лице у Рупасова есть проявления кровеносных сосудов, на правой руке серебряная перчатка.
Мужчина невнятно говорит и заикается.
Все, кто что-либо знает о местонахождении Владимира Михайловича Рупасова просьба сообщить в полицию по телефону 112.
Читайте также:
12 пьяных судоводителей задержали в Иркутской области за минувшую неделю