2018-09-29T15:05:08+03:00
Происшествия

МВД: найдены все виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части

Вычислить трех напавших на на погибшего людей и водителя, скрывшего с места ДТП, помогли свидетели и соцсети
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Благодаря соцсетям и очевидцам: найдены виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части . Фото: соцсети.Благодаря соцсетям и очевидцам: найдены виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части . Фото: соцсети.
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"Комсомолка" уже писала о трагедии, которая произошла утром 26 сентября на улице Шевченко в Черемхове. Напомним все обстоятельства. Выехавшая на вызов бригада "Скорой" могла лишь константировать смерть человека на проезжей части. Медики сообщили в полицию -погибшего переехал автомобиль. Позже в полицию обратились супруги, которые сообщили номер скрывшейся иномарки. Сотрудникам ГИБДД понадобилось всего 2 часа, чтобы отыскать водителя той самой «Тойота Функарго»,который сбил человека и оставил место аварии.

Тем временем, в соцсетях появились сообщения - мужчину сначала избили трое неизвестных, а потом бросили на дороге. Прошло несколько дней - и благодря неравнодушию жителей все участники этих трагических событий установлены, идет доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. .

-Правоохранительные органы просят свидетелей и очевидцев преступлений обращаться в полицию для своевременного выяснения обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых, - обращаются к населению в ГУ МВД Иркутской области..

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