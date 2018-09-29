МВД: найдены все виновные в гибели мужчины в Черемхово. которого избили, а потом бросили на проезжей части
"Комсомолка" уже писала о трагедии, которая произошла утром 26 сентября на улице Шевченко в Черемхове. Напомним все обстоятельства. Выехавшая на вызов бригада "Скорой" могла лишь константировать смерть человека на проезжей части. Медики сообщили в полицию -погибшего переехал автомобиль. Позже в полицию обратились супруги, которые сообщили номер скрывшейся иномарки. Сотрудникам ГИБДД понадобилось всего 2 часа, чтобы отыскать водителя той самой «Тойота Функарго»,который сбил человека и оставил место аварии.
Тем временем, в соцсетях появились сообщения - мужчину сначала избили трое неизвестных, а потом бросили на дороге. Прошло несколько дней - и благодря неравнодушию жителей все участники этих трагических событий установлены, идет доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. .
-Правоохранительные органы просят свидетелей и очевидцев преступлений обращаться в полицию для своевременного выяснения обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых, - обращаются к населению в ГУ МВД Иркутской области..