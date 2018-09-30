2018-09-30T14:01:57+03:00
Афиша Иркутска

Концерт американской певицы FINNLI перенесли на 1 октября из-за задержки рейса

Выступление должно было состояться 30 сентября
Ольга БУЕВА
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Концерт американской певицы FINNLI перенесли на 1 октября из-за задержки рейса. Фото: соцсетиКонцерт американской певицы FINNLI перенесли на 1 октября из-за задержки рейса. Фото: соцсети
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Внимание, иркутские зрители: концерт американской певицы FINNLI, который должен был состояться 30 сентября в 18.00, отменили из-за задержки рейса артистки.

- Мероприятие переносится на 1 октября 18.30, - говорится на сайте Иркутской областной филармонии. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

Напомним, в Иркутск дива с мировым именем приезжает впервые.

Справка КП:

Певица Finnli - американская музыкальная дива. Родилась во Флориде(США). Девушка знаменита своим сильным голосом, который покорил зрителей по всему миру. В детстве проводила концерты возле местной церкви. Выступала с известными исполнителями США.

Сейчас Finnli - восходящая звезда. Она работает над своим первым студийным альбомом. Она выпустила свои первые два сингла «Beautiful Girl» и «Sorry» и даже сняла на них клипы. Недавно FINNLI выпустила свой новый сингл «Way Side».

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