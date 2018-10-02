2018-10-02T06:00:23+03:00
Общество

Жители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршрутках

Прокуратура уже нашла нарушения в действиях перевозчиков
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Жители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршруткахЖители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршруткахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 1 июля 2018 года жители Шелехова в Иркутской области стали платить за проезд в маршрутках 24 рубля. Хотя раньше тариф составлял лишь 10 рублей. Пассажиры в итоге вынуждены были обратиться за помощью в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли такое решение перевозчиков.

- Проверкой с привлечением специалиста Службы по тарифам Иркутской области установлено, что двумя перевозчиками, инициировавшими пересмотр тарифов, представлен не полный пакет документов, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. - В заключении администрации отсутствуют необходимые расчеты экономического обоснования заявленных расходов.

Прокуратура подала протест в городскую администрацию, однако там его отклонили. В итоге разбираться в ситуации теперь будет суд, куда обратилось надзорное ведомство, чтобы оспорить акт, повышающий цены на перевозку пассажиров.

Отметим, что даже в Иркутске, который в несколько раз больше Шелехова цена на проезд на коммерческих маршрутах составляет 20 рублей и лишь после 8 часов вечера 25 рублей.

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