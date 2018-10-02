Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-02T14:21:57+03:00

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Отличная новость для болельщиков иркутской «Байкал-Энергии». Восстановившись после тяжелой травмы колена, в строй возвращается один из лидеров обороны нашей команды Виталий Денисов. Напомним, 24-летний защитник получил повреждение на первой летней тренировке бело-синих. После чего 11 номер перенес операцию на коленном суставе.

- Курс реабилитации наконец-то завершен. Теперь, хоккеисту, пропустившему весь подготовительный период, предстоит догонять товарищей по команде, - сообщает пресс-служба «Байкал-Энергии».

Напомним, сейчас хоккеисты иркутской команды готовятся к Кубку мира в Швеции, который пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене. Бронзовых призеров чемпионата России организаторы определили в группу D, в которой бело-синие сыграют со шведскими клубами: с хозяевами льда – «Сандвикеном», а также с «Больнесом» и «Брубергом».

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