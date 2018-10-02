2018-10-02T14:21:57+03:00
Спорт

Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена

Летом хоккеист перенес серьезную операцию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена.Вернулся в строй: защитник ХК «Байкал-Энергия» Виталий Денисов восстановился после травмы колена.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Отличная новость для болельщиков иркутской «Байкал-Энергии». Восстановившись после тяжелой травмы колена, в строй возвращается один из лидеров обороны нашей команды Виталий Денисов. Напомним, 24-летний защитник получил повреждение на первой летней тренировке бело-синих. После чего 11 номер перенес операцию на коленном суставе.

- Курс реабилитации наконец-то завершен. Теперь, хоккеисту, пропустившему весь подготовительный период, предстоит догонять товарищей по команде, - сообщает пресс-служба «Байкал-Энергии».

Напомним, сейчас хоккеисты иркутской команды готовятся к Кубку мира в Швеции, который пройдет с 11 по 14 октября в шведском Сандвикене. Бронзовых призеров чемпионата России организаторы определили в группу D, в которой бело-синие сыграют со шведскими клубами: с хозяевами льда – «Сандвикеном», а также с «Больнесом» и «Брубергом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов: «Чтобы играть в хоккей, в коньках ходил до стадиона».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госплан Иркутской области войдут меры по повышению зарплаты бюджетников
Губернатор Иркутской области поручил разобраться с пассажирскими перевозками в Ангарске
Сразу шесть уголовных дел завели на жителя Усть-Кута: за последнее время он совершил две кражи, два угона и два грабежа
А ты оформил подписку для своих родителей на газету "Комсомольская правда"?
Многодетного отца приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство сына в Иркутской области
Ангарчанин поджег дом отца за то, что тот не дал денег
Прокуратура Иркутской области выявила нарушения в Братске
Кандидатуру Александра Воронина согласовали на должность прокурора Иркутской области
Пьяный пенсионер насмерть сбил 13-летнего школьника в Усолье-Сибирском
Сергей Левченко: Взаимоотношения с Китаем динамично развиваются
Жители Шелехова оспаривают повышение цен на 14 рублей на проезд в маршрутках
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников примет участие в Российской энергетической неделе
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева пройдет в Иркутске
МАК начал расследование авиакатастрофы вертолета «Робинсон» в Иркутской области