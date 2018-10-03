Иркутскстат: Приангарье в лидерах по количеству удобрений в почве

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-03T17:30:38+03:00

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Удобрения должны вноситься в землю с умом - не много и не мало, а как положено с точки зрения аграрной науки. В тонкостях нужно разбираться фермерам, а статистика, которая знает все, подсчитала, где и сколько их вносится в почву. Вот какая картина получается. Сибирь занимает 5-7 место по количеству сельхозплощадей, получающих минеральную добавку, среди всех регионов России.

Мы понимаем, что это и объяснимо - много сельхозугодий занято под выпас скота, выращивание кормов. У нас совсем не плодородная зона. Тем не менее по некоторым параметрам у нас в Иркутской области удобрений используется больше обычного.

-Сельхозорганизации Приангарья в 2016г. на каждый гектар удобренной площади внесли по 32,7 т органических удобрений (по России – 13,9), фермеры и предприниматели – по 9 т (4,2), - докладывает Иркутскстат. - В масштабах Сибири это обеспечивает нашему региону 1-е и 3-е место.

Однако это не значит, что иркутские аграрии сыплют минеральную подкормку в неимоверных количествах. Да это и вредно для всего, что растет. Статистики отмечают, что такой «десерт» получила очень незначительная часть используемых сельхозугодий (соответственно 1,2% и 0,8%).

В итоге по использованию минеральных удобрений Иркутская область находится на 3-5-м месте по СФО. Что касается химической добавки, то ее использоали на 30% угодий в сельхозорганизациях и 8% фермерских полей.

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