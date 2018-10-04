В Швецию за победой: хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-04T10:59:48+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» отправились на самый престижный клубный турнир – Кубок мира, который с 11 по 14 октября пройдет в шведском Сандвикене. Утром, 4 октября наши парни вылетели в Москву, откуда отправятся в Стокгольм. Из аэропорта шведской столицы команда автобусом доберётся до Упсалы, где 6 октября проведет товарищеский матч с клубом «Густавсбергс».

В Швецию наша команда отправилась не в полном составе. Дома остался защитник Виталий Денисов, который только восстановился от травмы колена, и еще не успел набрать форму. Не сыграет в Сандвикене и его коллега по амплуа Тимур Кутупов.

- Тренировки в Упсале пройдут по 9 октября включительно, затем команда переедет в Евле, откуда будет ездить в Сандвикен на матчи Кубка мира, - сообщили в пресс-службе «Байкал-ЭнергиИ». - Единственное перед стартом Кубка мира тренировочное занятие на льду Йоранссон-Арены намечено на 10 октября.