В «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов фестиваля «Человек и природа»

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-05T12:02:15+03:00

В Иркутске бесплатно покажут фильмы с фестиваля"Человек и природа" 2018. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Весь октябрь в «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов, которые входили в программу международного кинофестиваля «Человек и природа» 2018.

- В рамках проведения Эха фестиваля также планируются бесплатные показы в кинозалах по Иркутской области: в городах Байкальск, Слюдянка, Алзамай; рабочих поселках Бохан и Марково; поселках Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский; в селах Хомутово и Новожилкино. Фильмы и социально-экологические ролики конкурсной программы, и внеконкурсную подборку фестиваля увидят еще около 4 000 человек, - сообщили в пресс-службе «Дома кино» Иркутского областного кинофонда.

Показы пройдут в период с 6 по 8 октября, с 20 по 22 октября и с 27 по 29 октября.

За пять дней фестиваля «Человек и природа» состоялось 106 показов фильмов. Число зрителей превысило 4 тысячи человек.

Читайте также:

Григорий Лепс представил собственную коллекцию украшений в Иркутске.

Ностальчигеская вечеринка "Оттепель" пройдет в Иркутске 20 октября.