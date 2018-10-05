В «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов фестиваля «Человек и природа»
Весь октябрь в «Доме кино» Иркутска пройдут бесплатные показы фильмов, которые входили в программу международного кинофестиваля «Человек и природа» 2018.
- В рамках проведения Эха фестиваля также планируются бесплатные показы в кинозалах по Иркутской области: в городах Байкальск, Слюдянка, Алзамай; рабочих поселках Бохан и Марково; поселках Качуг, Белореченский, Усть-Ордынский; в селах Хомутово и Новожилкино. Фильмы и социально-экологические ролики конкурсной программы, и внеконкурсную подборку фестиваля увидят еще около 4 000 человек, - сообщили в пресс-службе «Дома кино» Иркутского областного кинофонда.
Показы пройдут в период с 6 по 8 октября, с 20 по 22 октября и с 27 по 29 октября.
За пять дней фестиваля «Человек и природа» состоялось 106 показов фильмов. Число зрителей превысило 4 тысячи человек.
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