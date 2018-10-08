2018-10-08T18:47:03+03:00
Общество

Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора от занимаемой должности

Анатолий Мерзляков проработал на посту главы ведомства 11 лет
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Владимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора от занимаемой должности. Фото: с официального сайта Восточно-Сибирской транспортной прокуратурыВладимир Путин освободил Восточно-Сибирского транспортного прокурора от занимаемой должности. Фото: с официального сайта Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
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Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Сообщение об этом появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ 8 октября. Известно, что Анатолий Мерзляков проработал на посту главы ведомства 11 лет. Является государственным советником юстиции 2 класса, заслуженным юристом Российской Федерации

СПРАВКА "КП"

Мерзляков Анатолий Николаевич родился 2 июля 1950 года в селе Ново-Александровка Таловского района Воронежской области. В 1969 году окончил техникум лесного хозяйства в Воронежской области, а в 1976 году — юридический факультет Иркутского госуниверситета. Трудился следователем, заместителем прокурора Тайшетской межрайонной прокуратуры. На пост главы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры назначен в июне 2007 года. Женат, имеет сына и дочь.

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