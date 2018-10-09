СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-09T12:49:19+03:00

Столкновение Mitsubishi и KIA Rio в Иркутске-II: умер один из пострадавших

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В иркутской больнице, утром, 9 октября скончался один из пострадавших в крупном ДТП, которое произошло накануне на улице Мира в Иркутске-II. Напомним, днем 8 октября, там лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и KIA Rio. В салоне японского автомобиля находился парень 1991 года рождения, в Кио Рио - 39-летняя женщина, а также двое детей в возрасте 8 и 11 лет.

- Одного из водителей, который находился в крайне тяжелом состоянии, врачи до последнего пытались спасти, но он получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе минздрава Иркутской области.

По предварительной информации, скончался водитель «Мицубиси Лансер». Автомобилистка из Киа находится в тяжелом состоянии, дети в состоянии средней степени тяжести. Во всех подробностях аварии продолжают разбираться инспекторы ГИБДД.