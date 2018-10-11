2018-10-11T07:39:45+03:00
Происшествия

Медведь, задравший двух кавказских овчарок в Маркова под Иркутском, убил еще двух собак

Районная администрация добивается разрешения на отстрел хищника
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Медведь, задравший двух кавказских овчарок в Маркова под Иркутском, убил еще двух собакМедведь, задравший двух кавказских овчарок в Маркова под Иркутском, убил еще двух собак
Изменить размер текста:

Уже почти неделю жителей поселка Маркова под Иркутском держит в страхе медведь. Утром 11 октября он совершил новое нападение.

Напомним, что 6 октября на территории реабилитационного центра были найдены мертвыми две кавказских овчарки. Сотрудники учреждения вызвали на место происшествия ветеринаров и полицейских. После осмотра места происшествия стало понятно, что орудовал медведь. За его отлов взялись кинологи питомника К-9, установили ловушку, однако хищник смог забрать приманку и выбраться на свободу.

- Медведь задрал еще двоих собак, охранявших частный дом, - сообщили в администрации Марковского муниципального образования. – Был сделан запрос в министерство лесного комплекса Иркутской области, чтобы получить лицензию на отстрел медведя. Однако мы получили отказ.

Власти поселка намерены обратиться за помощью в прокуратуру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Усть-Илимске 15 жильцов дома остались без воды и тепла из-за принципиальной соседки
17 октября в «КП» ежедневной ищите вложение с аналогами дорогих лекарств и книжку-малышку с полезными советами, как не заболеть в сезон гриппа
Победа над лидером на последних секундах: ФК «Зенит» в гостях обыграл омский «Иртыш»
Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в шесть раз в 2018 году
Иркутская область перейдет на цифровое телевидение в начале 2019 года
Иркутянина обязали снести капитальный гараж, построенный самовольно
Пытались продать картофель через интернет: двое иркутян попались на удочку мошенников
Еще одна победа перед Кубком мира: «Байкал-Энергия» обыграла шведский УНИК в товарищеском матче
Ангарский спортсмен Александр Клевакин завоевал серебро чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
Пожар в Зиме: сгорело деревоперерабатывающее предприятие
Казна Иркутской области выросла: депутаты ЗС внесли изменения в закон об областном бюджете
Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин обсудили перспективы строительства социальных объектов
12 лет в колонии: житель Тайшета услышал приговор за убийство приятеля
Губернатор Иркутской области встретился с министром природных ресурсов России
Пожар в цехе авиазавода в Иркутске: горел полипропилен
Аварию в районе микрорайона "Союз" устранили в Иркутске
Пожар в Иркутске: сгорел цех по производству бетонных изделий
Команда «Тигры» из Иркутска выступит на чемпионате мира по фитнес-аэробике
Долгожданная победа: ХК «Ермак» обыграл «Торпедо» в Усть-Каменогорске
До конца года в Иркутске сдадут еще три новых детских сада
Религиозная община из Иркутска, добывающая биткоины, подала иск в суд из-за счета за электричество
ОРВИ 2018 в Иркутской области: с кашлем и температурой слегли почти 14 тысяч сибиряков
В Приангарье рассмотрели вопросы снижения платежей за вывоз коммунальных отходов
Регионы-лидеры по налоговым сборам должны получать грантовую поддержку