СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-11T07:39:45+03:00

Медведь, задравший двух кавказских овчарок в Маркова под Иркутском, убил еще двух собак

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Уже почти неделю жителей поселка Маркова под Иркутском держит в страхе медведь. Утром 11 октября он совершил новое нападение.

Напомним, что 6 октября на территории реабилитационного центра были найдены мертвыми две кавказских овчарки. Сотрудники учреждения вызвали на место происшествия ветеринаров и полицейских. После осмотра места происшествия стало понятно, что орудовал медведь. За его отлов взялись кинологи питомника К-9, установили ловушку, однако хищник смог забрать приманку и выбраться на свободу.

- Медведь задрал еще двоих собак, охранявших частный дом, - сообщили в администрации Марковского муниципального образования. – Был сделан запрос в министерство лесного комплекса Иркутской области, чтобы получить лицензию на отстрел медведя. Однако мы получили отказ.

Власти поселка намерены обратиться за помощью в прокуратуру.