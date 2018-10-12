Дом мэра города Киренска обокрали: преступники вытащили имущество на три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-12T06:34:11+03:00

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В Киренске обокрали дом главы города Николая Черных. Об этом стало известно сегодня, 12 октября.

Накануне Николай Черных приехал домой в обеденное время. Зайдя домой, хозяин обнаружил следы взлома и пропажу материальных ценностей. Установлено, что злоумышленники проникли в дом через окно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города Киренск.

На данный момент Николай Черных уже написал заявление в полицию. Его дело находится на рассмотрении. По предварительным данным сумма ущерба точно не установлена. Известно, что воры украли имущества на сумму от 1 до 3, 5 миллионов рублей.

Справка КП:

Николай Черных возглавляет Киренск с 2016 года. В ноябре этого года Дума города будет рассматривать дело в отношении мэра, который нарушил антикоррупционное законодательство. Он возглавляет коммерческое предприятие.

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