Лодку пропавших рыбаков нашли на Байкале

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-16T07:01:33+03:00

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На Байкале продолжаются поиски троих рыбаков, которые пропали без вести еще 11 октября. В ночь на 16 октября спасателям удалось обнаружить моторную лодку «Обь», на которой мужчины отправились из Листвянки в сторону Больших Котов.

- Перевернутую притопленную лодку заметили волонтеры в районе поселка Шаражалгай Слюдянского района. В ней находились спасательные жилеты и личные вещи пропавших. После этого ее отбуксировали в Листвянку, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Судьба самих рыбаков остается неизвестной. Сейчас спасатели Посольского и Слюдянского подразделений Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России осматривают акваторию и береговые полосы в районе Кругобайкальской железной дороги и в поселках Поскольское и Танхой Кабанского района Бурятии. Для поиска также используют вертолет Ми-8, два катера «Мангуст», катера «КС-701», «Кальмар», «Кингфишер».