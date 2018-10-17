2018-10-17T07:08:32+03:00
Общество

Рынок "Знаменский" снесут в Иркутске в конце октября

Всего под снос пойдут 30 павильонов
Ольга БУЕВА
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Решение о том, что павильоны на рынке Знаменском снесут, приняли не вчера. Теперь стало известно, что территорию планируют очистить от торговых точек в конце октября.

- Сотрудники администрации Иркутска и представители других ведомств выявили, что постройки возвели незаконно, - сообщает пресс-служба Думы Иркутска.

В пресс-релизе также говорится о том, что павильоны расположены в рекреационной зоне - на берегу реки Ушаковки, которую загрязняют отходами с рынка.

ТЦ «Знаменский» были поданы заявления в Арбитражный суд Иркутской области о признании распоряжений незаконными, однако инстанция отказала в удовлетворении заявленных требований.

Администрация уже заключила контракт на снос зданий и последующую утилизацию материалов. При этом сроки сноса павильонов постоянно сдвигались - владельцу павильонов давали время для того, чтобы он добровольно вывез свое имщество. Однако до сих пор этого не произошло.

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