Поверил в выигрыш: иркутянин «подарил» мошенникам 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-20T10:03:04+03:00

В мессенджере ему пришло сообщение, что он выиграл крупную сумму денег

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Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутска. Очередной жертвой аферистов стал 45-летний мужчина, которому на телефон в мессенджере пришло сообщение о том, что он выиграл крупный денежный приз.

Иркутянин сразу перезвонил по номеру, указанному в тексте, где неизвестные ответили ему, что для получения выигрыша необходимо сначала оплатить комиссионный взнос в 13 процентов. Мужчина сразу пошел к банкомату, и перевел 30 тысяч рублей. Но выигрыша так и не дождался. Абонентский номер, по которому он звонил просто стал недоступен.

- Еще раз рекомендуем жителям Приангарья игнорировать сообщения или звонки о выигрышах денег, автомобилей или гаджетов. Такими уловками пользуются мошенники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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