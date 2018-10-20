Житель Иркутска нашел гранату времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-20T12:46:29+03:00

Никакой опасности для горожан она не представляет

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Старую ручную гранату сдал на днях полицейским житель Иркутска. Он позвонил оперативникам, и сказал, что находится на автобусной остановке в микрорайоне Солнечный. На место сразу выехали сотрудники Росгвардии, кинологи с собаками, а также взрывотехники.

После того, как специалисты обследовали гранату, стало понятно, что никакой опасности для горожан она не представляет, так как сильно заржавела.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области, мужчина пояснил, что нашел гранату, которая оказалась времен Великой Отечественной войны, он нашел в лесу под Иркутском.

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