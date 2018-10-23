Очередной наркопритон обезвредили сотрудники полиции в Бурятии

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-23T08:53:26+03:00

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В Кяхтинском районе, республики Бурятии, сотрудники наркоконтроля изъяли 4 килограмма растительных наркотиков. Находка оказалась в одной из построек, которая расположена на территории животноводческой фермы в пяти километрах от села Дунгуй.

- По подозрению в совершении преступления задержан один из работников фермы, раннее судимый, в том числе и за тяжкое преступление, 35-летний мужчина, - сообщают в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия.

До этого мужчина уже привлекался и к административной ответственности за употребление наркотиков. По факту нового правонарушения было возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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