Сход 13 вагонов в Иркутской области: следственный комитет возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-25T11:35:02+03:00

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Следственный комитет подключился к выяснению причин схода 13 вагонов грузового поезда, которое произошло 21 сентября этого года в Слюдянском районе. Напомним, авария произошла около девяти часов утра на Восточно-Сибирской железной дороге, на перегоне «Слюдянка 2 - Ангасолка». Пострадавших в результате ЧП удалось избежать, но повредилось 225 метров железнодорожного пути, 7 опор контактной сети. Сумма причиненного ущерба составила более 9 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Добавим, что все обстоятельства этой аварии выясняются до сих пор. Расследование уголовного дела продолжается.

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