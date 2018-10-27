2018-10-27T11:23:31+03:00
Спорт

Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею

Соревнования проходят с 21 по 29 октября в Сочи
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею.Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Бобслеисты из Братска Александр Бредихин и Евгений Гура достойно выступили на Кубке России, который проходит в Сочи с 21 по 29 октября.

- Экипаж Александра Бредихина показал в двойках третий результат по итогам двух заездов, который составил 1 минута 52,81 секунды, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской обалсти. - Первое место заняли пилот Алексей Стульнев и разгоняющий Михаил Мордасов с результатом 1 минута 52,52 секунды. Второе место – у двойки Святослава Фомина и Максима Мокроусова с результатом 1 минута 52,64 секунды.

Спортсмены в скором времени вернутся в родной город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эстафета огня Универсиады-2019: по улицам Иркутска факел могут пронести олимпийские чемпионы.Факел привезут уже 1 декабря.

ВХЛ: «Ермак» проиграл «Торосу». Это шестой проигрыш подряд ангарской команды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось
Дорожные разделители установят на улицах Мира и Лермонтова в Иркутске
В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света
Курить вредно, а делать это на балконе и вовсе не безопасно: в Саянске загорелся жилой дом
Смертельное ДТП на Голоустненском тракте: погиб один человек
29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой
Изощренный обман: сотрудники кафе в Слюдянке стали жертвами мошенника
В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера
В парке 10-летия Ангарска пресекли вырубку деревьев
В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников
ИГУ отмечает 100-летний юбилей
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области
Пожилая женщина погибла в Иркутской области, надышавшись дыма сгоревшей швейной мастерской
Житель Иркутска избежал тюрьмы за кражу по решению суда
Поезд «Адлер-Иркутск», который был задержан из-за дождей, отправили из Туапсе в Сочи
Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков
Банду черных лесорубов осудили в Иркутской области
Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2018
Под видом сьемки рекламного ролика обманули работницу аптеки на 70 тыс рублей в Иркутской области