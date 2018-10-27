СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-27T11:23:31+03:00

Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соревнования проходят с 21 по 29 октября в Сочи

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Бобслеисты из Братска Александр Бредихин и Евгений Гура достойно выступили на Кубке России, который проходит в Сочи с 21 по 29 октября.

- Экипаж Александра Бредихина показал в двойках третий результат по итогам двух заездов, который составил 1 минута 52,81 секунды, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской обалсти. - Первое место заняли пилот Алексей Стульнев и разгоняющий Михаил Мордасов с результатом 1 минута 52,52 секунды. Второе место – у двойки Святослава Фомина и Максима Мокроусова с результатом 1 минута 52,64 секунды.

Спортсмены в скором времени вернутся в родной город.

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