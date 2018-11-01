Африканского льва бросили умирать во дворе частного дома под Иркутском

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-01T10:51:08+03:00

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Брошенного голодающего льва нашли во дворе соседнего частного дома жители поселка Смоленщина под Иркутском. При этом хозяина участка в жилище не было. Так как зверь ревел практически без остановки, неравнодушные жильцы сразу решили обратиться за помощью к сотрудникам иркутского питомника "К-9", которые прибыли не место через час, и провели целую операцию по его спасению.

- Это оказался африканский лев, - рассказывают "Комсомольской правде" в Иркутске в «К-9». – Он был практически в умирающем состоянии. Сейчас лев находится у нас в питомнике. Помощь ему оказывает лично наш руководитель Вячеслав Славин.

Специалисты выяснили, что царь зверей голодал несколько дней. Об этом говорит облезжая шерсть и торчащие кости. Наступающие морозы экзотическое животное могло просто не пережить. «Комсомолка» выясняет, как лев мог оказаться в Сибири.