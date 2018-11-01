2018-11-01T11:16:39+03:00
Общество

Пожар в одном из баров Иркутска произошел сегодня днем

Пострадавших нет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Пожар в одном из баров Иркутска произошел сегодня днем.Пожар в одном из баров Иркутска произошел сегодня днем.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в 13:20 в одном из баров Иркутска на улице Советская произошло возгорание.

- Очаг возгорания произошел на кухне, которая расположена на цокольном этаже здания, - сообщили в пресс – службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Загорелась фритюрница. В кротчайшие сроки возгорание удалось устранить. Пожарные эвакуировали четыре газовых баллона.

Из-за задымления помещения самостоятельно эвакуировались 16 человек. На место выехали 12 сотрудников МЧС. Им пришлось вскрыть дверь в подвал с черного входа, потому что главный вход был сильно задымлен. Пострадавших нет.

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