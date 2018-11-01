Пожар в одном из баров Иркутска произошел сегодня днем
Сегодня в 13:20 в одном из баров Иркутска на улице Советская произошло возгорание.
- Очаг возгорания произошел на кухне, которая расположена на цокольном этаже здания, - сообщили в пресс – службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Загорелась фритюрница. В кротчайшие сроки возгорание удалось устранить. Пожарные эвакуировали четыре газовых баллона.
Из-за задымления помещения самостоятельно эвакуировались 16 человек. На место выехали 12 сотрудников МЧС. Им пришлось вскрыть дверь в подвал с черного входа, потому что главный вход был сильно задымлен. Пострадавших нет.
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