СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-01T11:16:39+03:00

Пожар в одном из баров Иркутска произошел сегодня днем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 13:20 в одном из баров Иркутска на улице Советская произошло возгорание.

- Очаг возгорания произошел на кухне, которая расположена на цокольном этаже здания, - сообщили в пресс – службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Загорелась фритюрница. В кротчайшие сроки возгорание удалось устранить. Пожарные эвакуировали четыре газовых баллона.

Из-за задымления помещения самостоятельно эвакуировались 16 человек. На место выехали 12 сотрудников МЧС. Им пришлось вскрыть дверь в подвал с черного входа, потому что главный вход был сильно задымлен. Пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ТРЦ "Карамель" в Иркутске срочно эвакуируют посетителей. На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа. Посетители испуганно перешептывались, что же произошло на самом деле. И можно ли будет вернуться в ТРЦ через некоторое время.