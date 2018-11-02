2018-11-02T12:22:54+03:00
Авто

Парковку возле ТЦ «Лермонтов» запретят в Иркутске

Также ограничат проезд по улице Баррикад
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Парковку около ТЦ «Лермонтов» запретят в ИркутскеПарковку около ТЦ «Лермонтов» запретят в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске запретят парковку по улице Грибоедова перед поворотом на улицу Лермонтова за торговым центром «Лермонтов». Знаки «Остановка запрещена» там появятся с 21 ноября. Так что, если не хотите, чтобы вашу машину забрал вездесущий эвакуатор, будьте внимательными.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, запрет парковки около ТЦ «Лермонтов» связан с большим количеством транспорта, припаркованного вдоль забора ГБПОУ «Иркутский техникум архитектуры и строительства» и препятствующего движению по улице Грибоедова.

Особенно внимательными иркутским водителям нужно быть и на улице Баррикад в предместье Рабочее. Там с 9 по 23 ноября частично ограничат проезд от ул. Братской до ул. Тулунской. Там проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.

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