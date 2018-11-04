Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-04T09:23:47+03:00

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День народного единства в Иркутске ознаменовался долгожданным событием. В городе открылся историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Напомним, именно за его создание проголосовало больше всего иркутян в марте во время выбора общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды».

В честь празднования Дня народного единства здесь прошло «Шествие памяти». Участие в нем приняли активные горожане, духовные лидеры конфессий, представители мэрии, национально-культурных объединений, участники общественных организаций, сотрудники городских предприятий и другие.

Уточним, что комплекс разместился на месте Иерусалимского кладбища, существовавшего с 1772 по 1929 годы. Здесь покоится более 100 тыс. иркутян, среди которых личности, сыгравшие роль в истории города, Сибири, России. Есть захоронения католиков, лютеран, иудеев. В середине прошлого века здесь уничтожили оставшиеся могильные холмики и памятники и открыли Центральный парк культуры и отдыха, популярный у горожан. Но в 1990-е годы завершилась и эта история: танцплощадку разобрали, оставив только детские аттракционы. В 2007 году и их признали изношенными, разобрали и вывезли.

Напомним, а в прошлом году здесь отремонтировали Иерусалимскую лестницу.

Сейчас в парке облагородили входные колонны, обустроили аллею с лавочками, сделали новое напольное покрытие, также установили фонари, информационные стенды, высадили аллею памяти, а в ближайшее время рядом с захоронениями появятся религиозные символы.