2018-11-04T15:26:21+03:00
Происшествия

СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово

Пострадавших нет
Яна ЛИСИНА
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СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово.СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как сообщают столичные СМИ, в воскресенье, 4 ноября, еще один инцидент произошел с самолетом. И на этот раз в московском аэропорту Домодедово. Здесь совершил жесткую посадку Airbus A320, следовавший из Иркутска в Москву.

По предварительным данным, возникли проблемы с шасси. Самолет приземлился без происшествий. Никто не пострадал. Действительно, рейс был задержан, время рулежки составило 17 минут вместо обычных пяти.

Напомним, ранее ЧП произошло в небе над севером Иркутской области. Самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска в город Бодайбо. Приземлиться экипажу пришлось в Нижнеангарске в Бурятии. По предварительной версии, из-за трещины в стекле, - сработал датчик разгерметизации кабины.

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