СМИ: самолет, следовавший из Иркутска в Москву, совершил жесткую посадку в Домодедово
Как сообщают столичные СМИ, в воскресенье, 4 ноября, еще один инцидент произошел с самолетом. И на этот раз в московском аэропорту Домодедово. Здесь совершил жесткую посадку Airbus A320, следовавший из Иркутска в Москву.
По предварительным данным, возникли проблемы с шасси. Самолет приземлился без происшествий. Никто не пострадал. Действительно, рейс был задержан, время рулежки составило 17 минут вместо обычных пяти.
Напомним, ранее ЧП произошло в небе над севером Иркутской области. Самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска в город Бодайбо. Приземлиться экипажу пришлось в Нижнеангарске в Бурятии. По предварительной версии, из-за трещины в стекле, - сработал датчик разгерметизации кабины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing авиакомпании NordStar с растрескавшимся лобовым стеклом благополучно приземлился в Красноярске
Авиалайнер летел из Новосибирска в китайский Санья. Однако после взлета экипаж заметил, что лобовое стекло треснуло, и командир корабля запросил вынужденную посадку в Красноярске.