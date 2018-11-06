«Прогулки по старому Иркутску»: заключительная встреча пройдет 11 ноября
Участники проекта «Прогулки по старому Иркутску» подведут итоги седьмого сезона. В ближайшее воскресенье, 11 ноября, активисты и лекторы встретятся в Иркутской областной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.
Организаторы приглашают всех желающих на встречу. Для гостей - самые интересные моменты сезона, встречи с лекторами, открытки, грамоты и благодарности, чай и плюшки. Начало мероприятия в 12.00, вход свободный.
Также на встрече состоится презентация третьего номера альманаха "Прогулки по старому Иркутску".
Уточним, проект действует с 2012 года. За это время состоялось больше 150 прогулок, в которых приняли участие более 35 тыс. иркутян и гостей города.
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