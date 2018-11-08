Убийце девятилетней девочки из Братска продлили срок содержания под стражей

СЕГОДНЯ 05:53 2018-11-08T05:53:51+03:00

Изменить размер текста: A A

43-летний мужчина из Братска обвиняется в убийстве и изнасиловании 9-летней местной школьницы.

Сегодня состоялось промежуточное судебное заседание, на котором судья продлил срок содержания под стражей мужчине до 11 января 2019 года. Уголовное расследование продолжается.

Напомним, 9 июня школьница из Братска пропала. Последей, кто ее видел – мама. Девочка заходила к ней на работу, а после этого намеревалась пойти домой, но так и не пришла. Ее искали почти 2 недели сотрудники полиции, Росгвардии, следственного комитета и неравнодушные граждане.

20 июня тело девочки обнаружили криминалисты и следователи, после того, как преступник сам указал на место. Его удалось задержать благодаря камерам наблюдения. Весь путь девочки до встречи с маньяком попал на видео. Убийца подкараулил ребенка около остановки, расправился с ней, а потом закопал тело.