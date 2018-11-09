2018-11-09T06:19:49+03:00
Происшествия

Росгвардейцы после погони задержали автомобильного угонщика в Иркутске

Им оказался 42-летний мужчина
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Росгвардейцы после погони задержали автомобильного угонщика в Иркутске. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области.Росгвардейцы после погони задержали автомобильного угонщика в Иркутске. Фото: пресс-служба Росгвардии Иркутской области.
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8 ноября в полицию Иркутска обратился хозяин автомобиля «Cadillac Escalade», владелец заявил об угоне дорогой иномарки. Данные об автомобиле были переданы патрульным экипажам города.

Один из таких нарядов вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавших Ленинский район, обратил внимание, что именно разыскиваемый автомобиль движется в неизвестном направлении.

- Водитель отказался от требования остановиться, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области. – После чего попытался скрыться во дворе жилого дома. Патрульные блокировали угнанную машину. Из нее попытались скрыться 3 человека, одного из них, 42 – летнего мужчину удалось задержать.

Задержанный передан полицейским. Сыщики выясняют подробности угона и личности подельников.

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