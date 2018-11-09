2018-11-09T06:51:06+03:00
Происшествия

Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске

Под предлогом сделать селфи они украли 25 тысяч рублей [фото, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске.Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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31 октября к полицейским обратился 34-летний студент из Кот-д`Ивуара. Он сообщил, что стал жертвой ограбления. Преступники приметили парня в общественном транспорте. Когда он вышел на остановке «Гуманитарный центр», грабители проследовали за ним, якобы чтобы сделать селфи, после чего отобрали у африканца 25 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на оплату учебы в одном из иркутских ВУЗов.

- Преступников удалось задержать по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Ими оказались два жителя Ангарска. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Похищенное имущество частично изъято и уже передано владельцу. Гость с берега Слоновой кости поблагодарил полицейских за помощь и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Задержанные преступники уже сожалеют о содеянном, за грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.

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Двое ангарчиан ограбили иностранного студента под предлогом селфи..ГУ МВД по Иркутской области

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