Двух ангарчан ограбивших иностранного студента задержали в Иркутске
31 октября к полицейским обратился 34-летний студент из Кот-д`Ивуара. Он сообщил, что стал жертвой ограбления. Преступники приметили парня в общественном транспорте. Когда он вышел на остановке «Гуманитарный центр», грабители проследовали за ним, якобы чтобы сделать селфи, после чего отобрали у африканца 25 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на оплату учебы в одном из иркутских ВУЗов.
- Преступников удалось задержать по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Ими оказались два жителя Ангарска. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Похищенное имущество частично изъято и уже передано владельцу. Гость с берега Слоновой кости поблагодарил полицейских за помощь и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Задержанные преступники уже сожалеют о содеянном, за грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.
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