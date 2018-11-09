Автомобиль повредил газопровод жилого дома в Ангарске

СЕГОДНЯ 08:06 2018-11-09T08:06:54+03:00

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Утром 9 ноября в газовую службу обратились жители улицы Енисейская 33 микрорайона Ангарска. Они сообщили, что в районе жилых домов чувствуется запах бытового газа. По тревоге были подняты экстренные службы города. Прибывшие специалисты установили, что автомобиль, наехав на крышку колодца, повредил вентиль конденсаторосборника на трубопроводе.

Место утечки оцепили полицейские. Специалисты газовой службы произвели замеры давления в газопроводе и взяли заборы воздуха.

- Эвакуация населения не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Наличия вредных веществ и скопления газа не обнаружено, угрозы жизни и здоровью населения нет.

По состоянию на 12:00, повреждение было устранено, специалисты провели замену вентиля газопровода.

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