СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-09T12:50:36+03:00

Пропала без вести: 77-летнюю пенсионерку разыскивают в Иркутске. Фото:«Лиза-Алерт» - Байкал.

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В Иркутске волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» - Байкал, продолжают поиски 77-летней Ремезовой Анастасии Демьяновны, которая 31 октября ушла из дома в неизвестном направлении. Добровольцы сообщают приметы пропавшей женщины. Рост 160-165 см, худащавая, зеленые глаза, короткие рыжие волосы с проседью.

Была одета в серую длинную куртку с поясом, серые трико, синие тапки с белой подошвой, возможно серая шапка с козырьком. При себе желтая сумка.

Женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти. Всех кто знает о местонахождении, либо видел Анастасию Ремезову, просят обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 112.

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