2018-11-12T13:35:21+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Андрея Чеснокова

Подросток находился в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителям, в Братске
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сотрудники полиции Братска разыскивают без вести пропавшего подростка Адрея Чеснокова. Семнадцатилетний юноша, уроженец города Тулуна, около 9 утра 11 ноября самовольно покинул Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Братске. Сейчас его местонахождение неизвестно

-На вид парню 16-17 лет, его рост 166 см, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые, - сообщает приметы пропавшего подростка ГУ МВД по Иркутской области. - Юноша был одет в тёмно-синее трико, зелёную футболку с длинным рукавом. На ногах - резиновые тапочки.

Всех, кто хоть что-либо знает о том, где может находиться семнадцатилетний подросток Андрей Чесноков, просят обязательно позвонить в полицию.

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