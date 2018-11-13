2018-11-13T05:04:36+03:00
Общество

Иркутский ведущий не будет участвовать в проекте «Дом-2»

Против него проголосовали остальные участники
Ирина РЮТИНА
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Фото: Михаил ПодворныйФото: Михаил Подворный
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Иркутянин Михаил Подворный пришелся не по душе участникам «Дом-2», как он написал на своей странице в Инстаграм. На проект он пришел к Юлии Романовой. Однако, почти два десятка участников проголосовали против участия сибиряка в телепроекте. Но были и те, кто его поддержал. Даже его противник по симпатии к Юлии, Саймон хотел, чтоб он остался.

- Я планировал показать девушке, как должен поступать настоящий мужчина, - опубликовал в посте Михаил. - Хотел посоревноваться с Саймоном. У нас даже была с ним некая договоренность о том, что мы будем сражаться за Юлию. Проигравшему предстояло на лобном месте сбрить усы.

Между тем, в комментариях в соц.сетях Михаила поддерживают и даже предлагают попробовать себя в «Битве экстрасенсов». Подворный увлекается эзотерикой. Напомним, в столицу Михаил отправился на кастинг шоу «Песни». Он не прошел второй этап отбора, но продюсеры канала приметили его и предложили попробовать постороить свою любовь.

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