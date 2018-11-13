СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-13T15:32:08+03:00

Крупная коммунальная авария в Иркутске: все дома подключили к теплу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Удалось устранить последствия коммунальной аварии в Иркутске. Напомним, потоки воды лились по улицам Советской и Карла Либкнехта. Без отопления остались 37 объектов. Энергетики объяснили, что причиной повреждения стала наружная коррозия, вызванная попаданием воды через неплотности плит перекрытия.

В настоящее время все дома подключили к теплу. Батареи в квартирах постепенно снова становятся теплыми.

- В 18:00 завершены ремонтные работы на поврежденном участке тепловой сети 5-го коллектора, - рассказали в пресс-службе ПАО «Иркутскэнерго». – Сеть включена в работу. Тепло в домах полностью восстановлено.

– Сейчас проезд по магистрали свободный, ремонтные работы ведутся, в основном, во дворах, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Ночью улицу еще раз прочистят и посыпят, чтобы окончательно ликвидировать последствия коммунальной аварии.