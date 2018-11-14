Пассажиры рейса Париж-Шанхай наконец вылетели из аэропорта Иркутска

СЕГОДНЯ 04:32 2018-11-14T04:32:10+03:00

Третий по счету Boeing-777, который прибыл за туристами, отправился в крупнейший мегаполис мира, утром 14 ноября [фото]

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Долгие приключения французов в Иркутске наконец закончены. Ранним утром, 14 ноября пассажиры рейса Париж-Шанхай, спустя три дня наконец вылетели из аэропорта Иркутска в крупнейший мегаполис мира. Из столицы Франции за ними прилетел уже третий по счету резервный Boeing-777 авиакомпании AirFrance.

- Самолет с иностранными туристами вылетел из Иркутска сегодня, - расскали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе Международного аэропорта Иркутска. – В этот раз непредвиденных ситуаций не возникло.

Напомним, Boeing-777 приземлился в аэропорту Иркутска 11 ноября из-за задымления в кабине пилотов. На следующий день за пассажирами отправили второй борт, но вылететь из Сибири французам все равно не удалось. Как только пассажиры сели в салон, экипаж выявил поломку. У самолета отказала гидросистема.

Три дня иностранцам пришлось наблюдать лишь здание международного аэровокзала и гостиницу, находящуюся недалего от воздушной гавани. Там корреспонденты «Комсомолки» и встретились с уставшими пассажирами. Первое, что бросилось в глаза, это их легкая одежда и модная осенняя обувь. Интересно но некоторые умудрились пробежать 60 метров до холла гостиницы в одной майке и это в 15-градусный мороз. Отогревали же французов в ресторане отеля. Шеф-повара кормили их горячим русским борщом, котлетками и пастой.