2018-11-14T17:55:55+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: скорая помощь столкнулась с «Фордом»

Авария произошла на пересечении улиц 1-я Советская и Декабрьских Событий
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: скорая помощь столкнулась с «Фордом». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП в Иркутске: скорая помощь столкнулась с «Фордом». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла вечером, 14 ноября в Иркутске. На пересечении улиц 1-я Советская и Декабрьских Событий столкнулись автомобиль скорой помощи «Газель» и седан «Форд Мондео».

- Травмы получили два фельдшера из неотложки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Однако госпитализация им не понадобилась. Добавим, что на момент столкновения пациентов в машине скорой помощи не было.

Других пострадавших в аварии нет. На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности ДТП и устанавливают виновника.

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