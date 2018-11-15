Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки
Перспектива потерять своего "железного друга" заставила жителя Свердловского района Иркутска заплатить налоговикам 397 тысяч рублей. Гоночная «Subaru Impreza» чуть не ушла с торгов.
- В Свердловский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в пользу Федеральной налоговой службы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Не застав должника дома, ему оставили извещение о производстве.
Когда мужчина приехал на прием, пристав-исполнитель описал принадлежащее ему имущество, автомобиль «Subaru Impreza». Не желая лишаться своей машины, должник в короткие сроки нашел нужную сумму целиком и вернул долг.
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