СЕГОДНЯ 07:57 2018-11-15T07:57:03+03:00

Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Перспектива потерять своего "железного друга" заставила жителя Свердловского района Иркутска заплатить налоговикам 397 тысяч рублей. Гоночная «Subaru Impreza» чуть не ушла с торгов.

- В Свердловский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в пользу Федеральной налоговой службы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Не застав должника дома, ему оставили извещение о производстве.

Когда мужчина приехал на прием, пристав-исполнитель описал принадлежащее ему имущество, автомобиль «Subaru Impreza». Не желая лишаться своей машины, должник в короткие сроки нашел нужную сумму целиком и вернул долг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долг в 3,5 млн рублей погасил иркутянин, чтобы не лишиться квартиры в центре города.

Мужчина брал кредит в банке. Подробнее.