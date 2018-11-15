2018-11-15T07:57:03+03:00
Общество

Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки

Мужчина задолжал налоговой службе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки.Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Перспектива потерять своего "железного друга" заставила жителя Свердловского района Иркутска заплатить налоговикам 397 тысяч рублей. Гоночная «Subaru Impreza» чуть не ушла с торгов.

- В Свердловский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в пользу Федеральной налоговой службы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Не застав должника дома, ему оставили извещение о производстве.

Когда мужчина приехал на прием, пристав-исполнитель описал принадлежащее ему имущество, автомобиль «Subaru Impreza». Не желая лишаться своей машины, должник в короткие сроки нашел нужную сумму целиком и вернул долг.

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