СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-15T09:21:43+03:00

Прорвало трубу: 2 детских сада и больница остались без холодной воды в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

На время ремонта магистрали был организован подвоз воды

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Накануне в городе Вихоревка Братского района перемерзли трубы холодного водоснабжения. Заледенело около 400 метров городских сетей. Из-за ЧП частично нарушилась работа местной больницы и двух детских садов. Без воды остались жители 35 пятиэтажных и двухэтажных домов.

- На время ремонта магистрали был организован подвоз воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – После того как трубы отогрели, водоснабжение было восстановлено. Коммунальной катастрофы удалось избежать, холодная вода вернулась в дома уже спустя несколько часов после аварии.

Также на днях планируется завершить ремонт теплотрассы в селе Казарки, где вышла из строя местная котельная. Из-за чего в селе пришлось закрыть школу. В жилые дома тепло продолжает поступать.

Напомним, что с перебоями водоснабжения пришлось столкнуться и жителям областного центра. В Иркутске 13 ноября на пересечении улиц Карла Либкнехта и 1-ой Советской прорвало трубу. Из-за растекшейся воды образовался гололед. Этот коллапс сильно затруднил движение в центре города. На проезжей части образовались заторы.

Для улицы Карла Либкнехта это уже далеко не первый случай затопления. Предыдущая коммунальная авария там произошла 25 октября. Тогда из-за разлива воды пришлось отлючить от водоснабжения несколько домов.