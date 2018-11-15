2018-11-15T13:21:21+03:00
Общество

В Иркутской области обновили в два раза больше трасс, чем ранее

В этом году дорожный фонд Приангарья превысил 9 млрд рублей
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Дорожный фонд Приангарья в текущем году достиг 9 млрд 142 млн рублей. В нормативное состояние на территории региона привели более 500 км автотрасс, что в два раза превышает уровень 2015 и 2016 годов.

Как сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, в 2019 году было реконструировано 38,8 км региональных дорог. Капитально и традиционно отремонтировано 106 км.

По поручению губернатора Приангарья Сергея Левченко особое внимание уделяется муниципалитетам. Субсидии на дорожную деятельность в этом году составили более 2 млрд 164 млн рублей. Кроме того, почти 350 млн было предоставлено в виде бюджетных кредитов.

За счет этих средств отремонтировано свыше 60 км местных дорог, 56 км направлений к садоводствам, а также построено 16 км сельских дорог.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Иркутская область в 2018 году получила из федерального бюджета более 745 млн рублей. Софинансирование региональной казны превысило 860 млн. Из местных бюджетов Иркутска, Ангарска, Шелехова привлечено 138 млн рублей. Отремонтировано 99,5 км дорожной сети Иркутской агломерации, устранено 41 место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Все объекты сданы в срок.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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