2018-11-15T14:27:49+03:00
Общество

Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак

Владельцев животных просят быть внимательнее
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак.Жители Ангарска сообщают о массовых отравлениях собак.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Любимые питомцы рискуют не вернуться домой после прогулки. В Ангарске зарегистрированы как минимум 4 случая гибели домашних животных. Владельцы собак сообщают, что в местах выгула находят цветные гранулы, напоминающие бисер. Возможно, в них содержится отрава. Ангарчане опасаются, что это может быть акцией так называемых догхантеров, охотников на собак, которые из ненависти совершают убийства животных.

- С начала месяца за помощью обратилось уже 4 заявителя, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сыщики устанавливают причины смерти питомцев. Отрабатываются различные версии.

Пока же владельцев собак просят быть внимательнее во время выгула животных. Управляющие компании города также получили инструкцию, в случае обнаружения погибших животных сообщать об этом в полицию

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