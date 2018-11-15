2018-11-15T10:25:55+03:00
Общество

Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы

Увидев аварийные огни, полицейские пришли на выручку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы.Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Водитель «Honda Accord» ехал с женой в Иркутск, когда в пути у автомобиля пробило два колеса. Это произошло вечером 14 ноября на 26 километре Байкальского тракта. 37-летний мужчина не мог самостоятельно исправить поломку, потому что у автолюбителя было лишь одно запасное колесо.

- Проезжавший патрульный экипаж увидел аварийные огни, инспекторы решили узнать причину остановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После чего съездили с водителем до ближайшего шиномонтажа и по возвращении помогли заменить колеса.

Семейная пара пообещала, что в будущем будет внимательнее относится к дальним поездкам. И выразила благодарность инспекторам ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки.

Мужчина задолжал налоговой службе. Подробнее.

ДТП в Иркутске: скорая помощь столкнулась с «Фордом». Авария произошла на пересечении улиц 1-я Советская и Декабрьских Событий. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17-летний подросток сбежал из Центра помощи детям в Братске
Первая в России система экологического контроля воды появится на Байкале
Работник автозаправки в Иркутске скончался на рабочем месте
Прорвало трубу: 2 детских сада и больница остались без холодной воды в Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь: «Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы связи между Иркутской областью и Белоруссией развивались»
В Иркутской области продолжится строительство школ, детсадов и больниц
Дмитрий Бердников: Нам есть чем гордиться, но расслабляться и останавливаться нельзя
Почти 400 тысяч рублей заплатил иркутянин, чтобы не лишиться спортивной иномарки
Стали известны причины смерти мужчины, который скончался в туалете больницы Иркутска
Аварийное здание инфекционной больницы в Ангарске закрыли: депутаты ЗС взяли ситуацию под контроль
Гермафродит выдавая себя за женщину, грабит мужчин в Иркутске
Жители Братска снова стали жертвами мошенников
На Байкале течением унесло лодку с тремя людьми
Оба Boeing-777 авиакомпании AirFrance, застрявшие в Иркутске, улетели в Париж
Фильм про Александра Вампилова 15 ноября выходит в широкий прокат
Иркутян сегодня научат вязать узлы как у спелеологов
Култукский тракт в Иркутской области перекроют на час 15 ноября
Прогноз погоды в Иркутске: 15 ноября в городе без осадков