Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-15T10:25:55+03:00

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Водитель «Honda Accord» ехал с женой в Иркутск, когда в пути у автомобиля пробило два колеса. Это произошло вечером 14 ноября на 26 километре Байкальского тракта. 37-летний мужчина не мог самостоятельно исправить поломку, потому что у автолюбителя было лишь одно запасное колесо.

- Проезжавший патрульный экипаж увидел аварийные огни, инспекторы решили узнать причину остановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После чего съездили с водителем до ближайшего шиномонтажа и по возвращении помогли заменить колеса.

Семейная пара пообещала, что в будущем будет внимательнее относится к дальним поездкам. И выразила благодарность инспекторам ГИБДД.

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