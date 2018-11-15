Семье, которая замерзала в сломанной машине, помогли автоинспекторы
Водитель «Honda Accord» ехал с женой в Иркутск, когда в пути у автомобиля пробило два колеса. Это произошло вечером 14 ноября на 26 километре Байкальского тракта. 37-летний мужчина не мог самостоятельно исправить поломку, потому что у автолюбителя было лишь одно запасное колесо.
- Проезжавший патрульный экипаж увидел аварийные огни, инспекторы решили узнать причину остановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После чего съездили с водителем до ближайшего шиномонтажа и по возвращении помогли заменить колеса.
Семейная пара пообещала, что в будущем будет внимательнее относится к дальним поездкам. И выразила благодарность инспекторам ГИБДД.
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