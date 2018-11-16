«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского
Внешний вид всегда значил многое. Как говорится, «встречают по одежке». Именно поэтому так важно развивать свой внутренний мир, не забывая про внешний вид. Диета, как образ жизни. Чтобы быть стройным и не набирать вес, нужно следить за качеством и количеством питания. Без определенной базы знаний тут не обойтись.
В Иркутской областной библиотеке им.И.И. Молчанова-Сибирского решили помочь иркутянам в этом вопросе. В субботу там пройдет лекция «Почему мы толстеем? Простые и сложные углеводы». Читать ее будет консультант по питанию.
- Для организма человека углеводы – это основной источник энергии и важность углеводов в рационе не менее значима, чем белков и жиров, - отмечают организаторы встречи. - Они содержатся как в полезных, так и во вредных продуктах, как в свежих овощах, так и в сладкой газировке. Встреча будет интересна всем, кто не равнодушен к своему здоровью и здоровью своих близких.
На лекции расскажут, что такое сложные и простые углеводы, как они влияют на организм человека. В каких продуктах питания содержатся, и в каком количестве они не вредны. Начало в 15.00 в субботу 17 октября. Вход по читательскому билету.