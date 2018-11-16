«Почему мы толстеем?» расскажут иркутянам в библиотеке им.Молчанова-Сибирского

СЕГОДНЯ 03:30 2018-11-16T03:30:35+03:00

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Внешний вид всегда значил многое. Как говорится, «встречают по одежке». Именно поэтому так важно развивать свой внутренний мир, не забывая про внешний вид. Диета, как образ жизни. Чтобы быть стройным и не набирать вес, нужно следить за качеством и количеством питания. Без определенной базы знаний тут не обойтись.

В Иркутской областной библиотеке им.И.И. Молчанова-Сибирского решили помочь иркутянам в этом вопросе. В субботу там пройдет лекция «Почему мы толстеем? Простые и сложные углеводы». Читать ее будет консультант по питанию.

- Для организма человека углеводы – это основной источник энергии и важность углеводов в рационе не менее значима, чем белков и жиров, - отмечают организаторы встречи. - Они содержатся как в полезных, так и во вредных продуктах, как в свежих овощах, так и в сладкой газировке. Встреча будет интересна всем, кто не равнодушен к своему здоровью и здоровью своих близких.

На лекции расскажут, что такое сложные и простые углеводы, как они влияют на организм человека. В каких продуктах питания содержатся, и в каком количестве они не вредны. Начало в 15.00 в субботу 17 октября. Вход по читательскому билету.