2018-11-16T19:13:28+03:00
Общество

Мечты сбываются: волонтеры исполнили заветное желание тяжелобольной пенсионерки из Иркутска

Последние два месяца женщина тяжело болела и перенесла ампутацию ног
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Мечты сбываются: волонтеры исполнили заветное желание тяжелобольной пенсионерки из Иркутска. Фото: благотворительный проект «Мечтай со мной».Мечты сбываются: волонтеры исполнили заветное желание тяжелобольной пенсионерки из Иркутска. Фото: благотворительный проект «Мечтай со мной».
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На протяжении всей жизни 70-летняя Нелли Сухоребрий из Иркутска мечтала побывать на священном Байкале. Это стало возможным лишь благодаря помощи неравнодушных людей. 15 ноября пожилая женщина вживую увидела чистейшее озеро Земли. В этом ей помогли волонтеры проекта «Мечтай со мной».

- Дышу полной грудью и не могу надышаться, я так ждала этот день, пытаясь представить, каково это будет наяву, - рассказала пенсионерка. – Я так счастлива.

Последние два месяца женщина тяжело болела. У нее ампутированны обе ноги. За ней ухаживали врачи хосписа Иркутской городской больницы №7. Медики искренне рады за свою подопечную. Ведь из-за болезни у пенсионерки опускались руки, и долгожданная поездка вдохнула в нее новые силы. После прогулки по Ангаре, визита к Шаман-камню и посещения музея Байкала женщина получила незабываемые эмоции.

Проект «Мечтай со мной» помогает детям от 3 до 17, а также пожилым людям от 60 лет, которые больны опасными для жизни заболеваниями. Любой может стать партнером или волонтером проекта. Подробности можно узнать на сайте организаторов.

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